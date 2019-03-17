السيسي يشهد الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي الأفريقي

اليوم الجديد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الأفريقي، الذي يعقد في مدينة أسوان، تحت عنوان (منتدى شباب العالم..آفاق جديدة).

وحضر فعاليات الجلسة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.