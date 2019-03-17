اخبار العالم

السيسي يشهد الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي الأفريقي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اليوم الجديد 

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الأفريقي، الذي يعقد في مدينة أسوان، تحت عنوان (منتدى شباب العالم..آفاق جديدة).

وحضر فعاليات الجلسة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يشهد الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى