خيرالله الصفدي: لأهمية التعاون مع القطاع الخاص لتمكين المرأة والعمل على تحديث القوانين

شددت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي على اهمية التكامل بين الرجل والمرأة وفقاً لما جاء في الدستور الذي ساوى بين الرجل والمرأة وقد وجاءت المسيحية والاسلام لتنظيم هذه العلاقة .

وفي كلمة لها خلال محاضرة بعنوان "وتظلان معاً " حول اهمية التكامل والتعاون بين المرأة والرجل والتي نظمتها لجنة المرأة في أبرشية زحلة المارونية كشفت الصفدي عن برنامج الوزارة المستقبلي والرؤى المستقبلية خول التمكين الاقتصادي الذي يعطي المرأة دوراً فاعلاً، مؤكدة ان "دور الوزارة يهدف من اجل وضع استراتيجية وطنية لحل المشاكل الموجودة وفق استراتيجية ورؤية وطنيتين ، فلبنان ال١٠٤٥٢ كلم فيه ثمانية عشر طائفة والمشاكل فيه تختلف ، فمشاكل البقاع غير مشاكل الجنوب وبيروت والجبل وعندما نتحدث عن التمكين نتحدث عن ما هو مطلوب وما تسعى اليه المرأة في الريف غير ما تسعى اليه في المدينة وال٣٪؜ قروض للمرأة مبلغ زهيد وقليل جداً".

وأكدت الصفدي ان "الوزارة تعمل دائماً على ايجاد برنامج مهني للمرأة يوفر لها المهارات كي تصبح مرأة عاملة في سوق العمل، أما على المستوى الشخصي نسعى لتعزيز ثقة المرأة بنفسها لتمكينها بمهارات شخصية بما يمكنها الانخراط بسوق العمل فالوزير اوغاسبيان تقدم بمشروع قانون سنضعه على طاولة مجلس الوزراء حول التحرش الجنسي داخل مكان العمل ومن الصعب اقراره لكنه مشكلة كبيرة".وشددت على اهمية "التعاون مع القطاع الخاص لتمكين المرأة والعمل على تحديث القوانين باعتماد قوانين منصفة للمرأة تحميها والتركيز على التفريق بين الدين والتقاليد".