مسيرة لحملة "جنسيتي كرامتي" بمناسبة شهر المرأة وعيد الأم في بيروت

انطلقت مسيرة لحملة "جنسيتي كرامتي" بعنوان "جنسية بلادي من حق ولادي"، بمناسبة شهر المرأة وعيد الأم، من امام وزارة الداخلية مقابل حديقة الصنائع إلى ساحة رياض الصلح.

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