عقيص: الدولة أشبه ببيتٍ من ورق يستغرق ما يستغرقه للبناء ثم بنفخةٍ يستوي بالأرض

استغرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص كيف يمكن لدولة فاشلة تلك التي يستغرق تشكيل حكومتها 9 اشهر، ثم يبدأ التلويح والتهديد برحيلها بعد اقل من ٩ أسابيع على تشكيلها؟
واعتبر عقيص في تصريح له ان تلك الدولة أشبه ببيتٍ من ورق، يستغرق ما يستغرقه للبناء، ثم بنفخةٍ يستوي بالأرض.
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