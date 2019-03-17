عقيص: الدولة أشبه ببيتٍ من ورق يستغرق ما يستغرقه للبناء ثم بنفخةٍ يستوي بالأرض

استغرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص كيف يمكن لدولة فاشلة تلك التي يستغرق تشكيل حكومتها 9 اشهر، ثم يبدأ التلويح والتهديد برحيلها بعد اقل من ٩ أسابيع على تشكيلها؟

واعتبر عقيص في تصريح له ان تلك الدولة أشبه ببيتٍ من ورق، يستغرق ما يستغرقه للبناء، ثم بنفخةٍ يستوي بالأرض.