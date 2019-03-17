حمدان: المشكلة هي في تطبيق القوانين وليس بعدم وجودها

اشار مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري ، علي حمدان إلى ان "هناك تقدم كبير في العناوين الوطنية وطرح بري هو الوصول الى الدولة المدنية"، لافتا الى ان "قانون الانتخاب الحالي ليس طموحنا ولكن يبقى دخول النسبية بمثابة الانجاز".
وفي حديث تلفزيوني اوضح حمدان الى ان "الموازنة شاملة لكل حاجات الحكومة والتي تعتبر مضمار مسيرة الحكومة في الفترة اللاحقة"، معتبرا ان "المشكلة هي في تطبيق القوانين وليس بعدم وجودها"، مشددا على ان "الفساد ليس حديث العهد وهو وجد مع وجود الإنسان ولكن ما يردعه هو القانون".
وفي ملف النازحين اكد حمدان أن "على لبنان القيام بدوره في هذا الملف"، معتبرا ان " الهدف هو مصلحة لبنان العامة وهي تكمن في استقرار الوضع في سوريا وعودة النازحين الى بلادهم".
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