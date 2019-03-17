أعلنت السلطات النيوزيلندية أنها أقفلت مطار دنيدن بعد العثور على طرد مشبوه، وذلك بعد يومين على المجزرة التي وقعت في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.
ولفت الشرطة في بيان الى أن "مطار دنيدن مقفل في الوقت الحاضر"، مضيفة "عناصر الشرطة باتوا في المكان، ويعمل فريق متخصص على تحديد طبيعة الطرد".
كانت هذه تفاصيل خبر إقفال مطار دنيدن في نيوزيلندا بعد العثور على طرد مشبوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.