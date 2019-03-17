النشرة: قطع طريق بيت شاما بدنايل احتجاجا على العمالة السورية

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "اصحاب المحلات التجارية والخضار في غربي بعلبك قطعوا طريق بيت شاما بدنايل احتجاجا على العمالة السورية ورفعوا شعارات دعت لتنظيم العمالة السورية بعدما اصبح اللبناني لاجيء في وطنه". وطالب المعتصمون الدولة اللبنانية برفع الالم عن اللبنانين ووقف المزاحمة السورية ووقف الاسواق الشعبية التي تضر بمصلحة اللبنانيين.

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