محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مصنع "سينمار" المملوكة لشركة هندية، لإنتاج الكيماويات والبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.
واستمعت الوزيرة من مسئولي المصنع الذي يُعد من أكبر الاستثمارات الهندية الموجودة في مصر، لحجم استثماراته التي تُقدر بحوالي بمليار و٣٠٠ مليون دولار، وستتم توسعات بحوالي ٣٠٠ مليون دولار، بينما يبلغ حجم العمالة في المصنع حوالي 3 آلاف عامل.
وافتتحت وزيرة الاستثمار في بداية جولتها ببورسعيد مصنع "سوميتومو 2" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات في المنطقة الصناعية، بإجمالي تكلفة استثمارية ٢٠٠ مليون دولار، ويوفر 2000 فرصة عمل.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| وزيرة الاستثمار تتفقد مشروعات صناعية في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.