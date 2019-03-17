صور| وزيرة الاستثمار تتفقد مشروعات صناعية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مصنع "سينمار" المملوكة لشركة هندية، لإنتاج الكيماويات والبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستمعت الوزيرة من مسئولي المصنع الذي يُعد من أكبر الاستثمارات الهندية الموجودة في مصر، لحجم استثماراته التي تُقدر بحوالي بمليار و٣٠٠ مليون دولار، وستتم توسعات بحوالي ٣٠٠ مليون دولار، بينما يبلغ حجم العمالة في المصنع حوالي 3 آلاف عامل.

وافتتحت وزيرة الاستثمار في بداية جولتها ببورسعيد مصنع "سوميتومو 2" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات في المنطقة الصناعية، بإجمالي تكلفة استثمارية ٢٠٠ مليون دولار، ويوفر 2000 فرصة عمل.