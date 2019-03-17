برلماني: تنظيم منتدى الشباب العربي الأفريقي "أسطوري" ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بالتنظيم الرائع لمنتدى الشباب العربى الأفريقي الذي تدور أعماله حاليا فى مدينة أسوان، مؤكدًا أن التنظيم كان أسطوريا.

وقال زين الدين، فى بيان أصدره اليوم السبت، إن المؤتمر أصبح حديث العرب والأفارقة والعالم كله، موجها تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى على القضايا المهمة التي جاءت فى كلمته.

وناشد النائب محمد عبد الله زين الدين الشباب العربي والأفريقي الاهتمام بما جاء من ملفات وقضايا مهمة في كلمة الرئيس السيسي حتي يكون لدى الشباب القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الدول العربية ودول القارة السمراء.​