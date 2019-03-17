المنتخب الأوليمبي يغادر إلى إسبانيا لإقامة معسكر مغلق ووديتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة المنتخب الأوليمبي متوجهة إلى إسبانيا، علي طائرة مصر للطيران المتجهة إلى برشلونة، للدخول في معسكر مغلق يتخلله مباراتين وديتين مع أمريكا في ٢٢ مارس الحالي، وهولندا في ٢٦ مارس والتي تأتي ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة، وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ضمت قائمة المنتخب الأوليمبي 25 لاعبا هم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفي شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعي وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم العراقي وكريم وليد وأكرم توفيق وأحمد مصطفي ومحمد صادق ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف الجوهري وغنام محمد غنام وناصر ماهر وأحمد حمدي وإمام عاشور ورمضان صبحي وناصر منسي وأحمد ياسر ريان وعمر مرموش المحترف في ألمانيا.

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من جانبه أكد الكابتن شوقي غريب أن الاحتكاك بالمدارس الكُروية المختلفة يصب في مصلحة الفريق، ووجه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة الداعم الرئيسي للفريق من خلال توفير إعداد قوي ليكون هذا الفريق بحق الداعم الأول للمنتخب الوطني.

وأكد غريب أن الجهاز الفني نجح في الوصول للقوام الأساسي للمنتخب الأوليمبي بعد ١١ مباراة ودية دولية ولكن في نفس الوقت سيظل باب المنتخب مفتوحا أمام الجميع حتى موعد المعسكر الأخير الذي يسبق البطولة التي تستضيفها مصر.

ووجه غريب الشكر للدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب لدعمه المتواصل للفريق منذ تسلم الجهاز الفني المهمة في ٢٠١٨.​