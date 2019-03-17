تدشين وحدة صناعات حرفية في الوادي الجديد بتمويل إيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، اليوم الأحد، عن بدء مشروع إقامة وحدة حاضنة المشروعات الصغيرة "الصناعات الحرفية البيئية" بمركز الخارجة بدعم من مؤسسة "الجنوب مع الجنوب الايطالية" بقيمة مليون جنيه.

وأكد "أحمد"، أن المشروع ينتهي خلال 6 أشهر من الآن، ليدخل الخدمة مباشرة عقب انتهاء أعمال الإنشاءات والتجهيز بمدينة الخارجة.

ولفت "أحمد" إلى استكمال المديرية لمشروع إقامة إنشاء مباني لرئاسة الوحدة المحلية لقري غرب الموهوب بالداخلة والوحدة المحلية لقري الأربعين بمركز باريس.