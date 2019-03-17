محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):
أفاد تقرير إخباري بأن الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت عممت على شركات الطيران فرض رسم على الراكب في الرحلات التي تبدأ من الكويت بواقع ثمانية دنانير (3ر26 دولار) للراكب.
وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد أن تطبيق الرسوم سيبدأ اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، على أن تذهب قيمة هذه الرسوم إلى "الطيران المدني".
ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، أن القرار يشمل كل رحلات شركات الطيران، الكويتية وغيرها، التي تنطلق من الكويت إلى أي من الوجهات حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: 8 دنانير رسوما على كل تذكرة رحلة طيران تنطلق من الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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