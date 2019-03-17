خمسة مواطنين هنود من بين 50 قُتلوا في هجومين على مسجدين في نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

أكدت الهند اليوم الأحد أن خمسة من مواطنيها قُتلوا في الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا على مسجدين في نيوزيلندا أمس الأول الجمعة.

وقالت المفوضية العليا الهندية في ولنجتون في تغريدة لها حددت أيضا أسماء الضحايا "بقلوب حزينة للغاية، تلقينا نبأ فقدان الأرواح الثمينة لخمسة من مواطنينا في الهجوم الإرهابي المروع في

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مدينة كرايستشيرش".

وكان 50 شخصا على الأقل قد قُتلوا وأصيب العشرات في الهجومين على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، خلال صلاة الجمعة.

وتم توجيه اتهام لرجل استرالي 28 عاما بالقتل فيما يتعلق بالهجومين اليوم التالي.