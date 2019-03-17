فيديو| الأغنية الرسمية للملتقى العربي الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلنت إدارة ملتقى الشباب العربي الأفريقي، الأغنية الرسمية للمنصة العربية والأفريقية، وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وانطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي الأفريقي من مدينة أسوان، والذي يعقد خلال الفترة من (16- 18 مارس الجاري) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويشمل برنامج الملتقى اليوم الأحد مجموعة من الجلسات على النحو التالي:. - الجلسة الافتتاحية بمنتدي شباب العالم "آفاق جديدة"، من الساعة 10 : 11 صباحًا. - جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية" من الساعة 11.30 صباحًا وحتى 1 ظهرًا. - استراحة من الساعة 1 : 2 ظهرًا. - مائدة مستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي" من الساعة 1.30 : 3 عصرًا. Advertisements - جلسة نقاشية بعنوان آثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية، من الساعة 2 : 3.30 ظهرًا. - ورشة عمل: كيف تكون رائد أعمال ناجح، من الساعة 2 : 4 مساء. - ورشة عمل: ريادة الأعمال المجتمعية من منظور إفريقي، من الساعة 2 : 4 مساء. - ورشة عمل: تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل من الساعة 2 : 4 مساء. - استراحة غداء من الساعة 3.30 وحتى 6 مساء. - الجلسة الختامية من الساعة 7.30 وحتى التاسعة مساء.

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