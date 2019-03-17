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القوات البحرية تنجح في إنقاذ سائحين فرنسيين من الغرق بالبحر الأحمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقت القوات البحرية إشارة استغاثة من لنش شراعي فرنسي الجنسية بجنوب البحر الأحمر، يتعرض للغرق؛ نظرًا لسوء الأحوال الجومائية؛ حيث وصلت سرعة الرياح إلى 40 عقدة.

وفور تلقِي الاستغاثة، تحركت وحدة من القوات البحرية المصرية إلى موقع البلاغ؛ حيث نجحت في إنقاذ سائحين فرنسيين، بعد غرق اللنش بجوار شعب فنديرة جنوب برنيس بالبحر الأحمر، وتم اصطحابهم لأحد الموانئ وتقديم جميع الإسعافات المطلوبة لهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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