أعمارهم بين 3 سنوات و77 سنة.. نيوزيلندا تكرم ضحايا الاعتداء الإرهابي على المسجدين

تحيي نيوزيلندا، اليوم الأحد، ذكرى ضحايا المجزرة التي وقعت في مسجدين في بلدة كرايست تشيرش، كما تم الكشف عن قائمة بالضحايا الخمسين، وتتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و77 سنة.

ووجهت لمنفذ المجزرة، برينتون تارنت، المتطرف الأسترالي، أمس السبت، تهمة القتل خلال مثوله أمام المحكمة.

ولم يبد مدرب اللياقة البدنية السابق البالغ من العمر 28 عاما، أي رد فعل عند توجيه التهمة إليه، لكنه جمع إبهامه وسبابته في رمز يستخدمه أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض عبر العالم، فيما سيبقى قيد الاعتقال حتى جلسة مقبلة حدد موعدها في الخامس من أبريل المقبل.

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وأعلن مفوض الشرطة مايك بوش أن رجلا آخر أوقف سيمثل أمام القضاء غدا الاثنين في اتهامات “على ارتباط” بالهجومين، ولو أنه لم يكن ضالعا بشكل مباشر على ما يبدو في المجزرة.

وأثارت المأساة صدمة كبرى في نيوزيلندا، البلد البالغ عدد سكانه خمسة ملايين ويشكل المسلمون 1% منهم، والمعروف بهناء العيش فيه وبمستوى الإجرام المتدني وبتقاليد الحفاوة بين سكانه.

وزارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أمس السبت، مرتدية غطاء للرأس أسود اللون، المدينة حيث التقت ناجين وذوي الضحايا في جامعة أقيم فيها مركز استعلام.