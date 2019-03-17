سفير المغرب في أستراليا: لايوجد مغاربة ضمن الضحايا الـ50 في الهجوم الإرهابي على المسجدين

أكد سفير المغرب لدى أستراليا ونيوزيلندا، كريم مدرك، اليوم الأحد، أنه لا يوجد مغاربة ضمن ضحايا الاعتداء الارهابي على مسجدين، خلال صلاة الجمعة، في مدينة كرايست شيرش، بجنوب نيوزيلندا.

وقال مدرك في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “قمنا بزيارة مختلف المستشفيات في مدينة كرايست شيرش حيث عاينا أنه لا يوجد أي مواطن مغربي من بين ضحايا هذا العمل الإرهابي”.

وأضاف أنه فور إشعارها بالأحداث المأساوية في كرايست شيرش، قامت السفارة بإحداث خلية أزمة ودخلت في تواصل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في المدينة، الذين أكدوا أنهم سالمين وبأمان، بعد الاعتداءين الإرهابيين اللذين خلفا 50 قتيلا وعشرات الجرحى.

وأشار السفير إلى أن سفارة المملكة، التي أوفدت مستشارا إلى كرايست شيرش، في تواصل مستمر مع السلطات النيوزيلندية لتتبع وضعية المواطنين المغاربة المقيمين في هذه المدينة.

وكما نشرنا في خبر سابق، تم وضع رهن إشارة أفراد الجالية المغربية في نيوزيلندا الرقم الهاتفي التالي 61404758804+ للاستفسار عن الوضع وتقديم الدعم لهم.