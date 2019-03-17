ماي تحذر من احتمال عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، من أن "لا تخرج البلاد" من الاتحاد الأوروبي بتاتا، مطالبة أعضاء البرلمان دعم خطتها من أجل بريكست، بعد أن رُفضت خطتها للمرة الثانية الأسبوع الماضي، وذلك قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من التكتل.

وقالت ماي لصحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية، إنه إذا دعم النواب خطتها قبل قمة المجلس الأوروبي الخميس المقبل، ستسعى "لتأجيل تقني قصير" للخروج من الاتحاد إلى ما بعد 29 آذار/ مارس.

وأقرت بأن هذا ليس "النتيجة المرجوة" موضحة أن "هذا أمر سيقبل به الشعب البريطاني إذا أفضى إلى تطبيق سريع لبريكست".

وأشارت إلى ان "البديل إذا لم يتفق البرلمان على الخطة بحلول هذا التاريخ سيكون أسوأ بكثير" إذ ستضطر بريطانيا على الأرجح للمشاركة في الانتخابات الأوروبية في أيار/مايو في حال التمديد لفترة أطول.

وأضافت "من غير المنطقي أن يتوجه الشعب البريطاني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات على التصويت على مغادرة الاتحاد".

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وأبرمت ماي اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/ن وفمبر بعد عامين من المباحثات الصعبة اثر استفتاء حزيران/يونيو 2016 حول بريكست.

لكن الخطة لم تمر في البرلمان أساسا بسبب البند المعروف باسم "باكستوب" وينص على خطة طارئة بديلة لتجنب العودة إلى حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وجمهورية إيرلندا التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي.

وصوت النواب ضد الخطة للمرة الثانية الثلاثاء الماضي، ثم صوتوا الأربعاء ضد الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

كما رفض النواب دعوة لتنظيم استفتاء ثان حول بريكست.