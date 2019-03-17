شفاعمرو: إضرام النار بمنزل واعتقال 3 مشتبهين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة على إضرام النار في منزل بمدينة شفاعمرو، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نتيجة استنشاقهم الدخان.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق اندلع في الطابق الثالث للمنزل وهو قيد البناء، وقد هرعت طواقم من الإطفاء إلى المكان وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

هذا، واعتقلت الشرطة 3 مشتبهين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما على خلفية ضلوعهم في إضرام النار ووقوع شجار في أعقاب ذلك.