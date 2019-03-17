المحكمة العليا تصدر اليوم قراراتها في الاستئنافات على شطب القوائم والمرشحين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدر المحكمة العليا اليوم، الأحد، قرارها في الاستئناف الذي قدّمه تحالف الموحّدة والتجمّع بواسطة مركز "عدالة"، على شطب قائمته لانتخابات الكنيست الـ21 التي ستجري في 9.4.2019، بقرار من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

كما تعلن المحكمة، اليوم، أيضا قراراتها شطب ترشح د. عوفر كسيف عن قائمة الجبهة، وشطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير، بعد أن استمعت المحكمة إلى التسويغات ضد الشطب، بواسطة المحامي حسن جبارين ومركز عدالة.

وستصدر المحكمة كذلك قرارها في الاستئناف المقدم من أجل شطب مرشح مرشح حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) ضمن اتحاد أحزاب اليمين المتطرف ميخائيل بن آري، والذي وفقا لتوصية المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يجب شطب ترشحه لانتخابات الكنيست بسبب تصريحاته المتطرفة ضد المجتمع العربي.