انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 6 في 3 عمليات بالضفة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 11:50 صباحاً - قتل جنديين إسرائيليين وأصيب 6 آخرين بإطلاق نار، قرب مستوطنة "أرائيل" المقامة على أراضي المواطنين جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، في ثلاث عمليات نفذها فلسطيني.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذ عملية إطلاق النار قرب "أريئيل" نجح بالسيطرة على سلاح أحد جنود الاحتلال وإطلاق النار من خلاله.

ونقلت وسائل الإعلام عن الناطق باسم جيش الاحتلال أن عمليتي إطلاق النار والطعن وقعت قرب مستوطنة "أرائيل"، ومن بين الإصابات إصابتان خطيرتان، مشيراً إلى "انسحاب المنفذ من المكان".

في حين وصفت مصادر عسكرية إسرائيلية العملية بالقاسية جداً.

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وأفادت مصادر عبرية عن أنباء عن عملية جديدة داخل قرية بروقين بسلفيت بالضفة.

وهرعت قوات معززة من جيش الاحتلال إلى المكان، وشرعت بأعمال التمشيط بحثاً عن المنفذ، وفق ما نشرت وكالة "صفا".

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال أغلقت عقب عملية إطلاق النار مداخل قرى حارس، وكفل حارس، ودير استيا، ومردة، وجماعين بمدينة نابلس.