انت الان تتابع تفاصيل خبر محكمة الاحتلال تُصدر قراراً بإغلاق مصلى "باب الرحمة" بالأقصى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 11:50 صباحاً - أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الأحد، قراراً بإغلاق مصلى "باب الرحمة"، في المسجد الأقصى.

ووافقت محكمة "الصلح"، في القدس المحتلة، على طلب "الدولة" بإغلاق المصلى ضمن قانون "مكافحة الإرهاب"، بزعم أن مجلس الأوقاف الفلسطيني "حول المبنى إلى مصلى بشكل غير قانوني".

وأمهلت محكمة الاحتلال الأوقاف في القدس المحتلة، 60 يوماً حتى جلسة الاستماع الرئيسية من أجل إغلاق المصلى.

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ويوم الثلاثاء الماضي، كانت المحكمة قررت عدم البت في الطلب الذي تقدم به "ممثل الدولة" الإسرائيلي لإغلاق المصلى، وقضت باستمرار فتحه لمدة 7 أيام حتى انتهاء المداولات بشأن القضية.

وتمكن المقدسيون في فبراير الماضي من إعادة فتح مصلى "باب الرحمة"، إثر توترات وصدامات مع السلطات الإسرائيلية، بعدما كانت شرطة الاحتلال أغلقته عام 2003، بعد حظر جمعية "لجنة التراث الإسلامي" التي كان لها مكتب بالمصلى.

ويتكون المصلى من قاعة كبيرة داخل أسوار الأقصى، قرب “باب الرحمة”، بمساحة 250 متراً مربعاً، وبارتفاع 15 متراً، وتعلوه غرف كانت تستخدم مدرسة.