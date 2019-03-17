شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 50 شخصًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: لقي حوالي 50 شخصًا مصرعهم جراء فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية ضربت عاصمة مقاطعة بابوا الإندونيسية. Advertisements وقال المتحدث باسم شرطة بابوا سوريادي دياز:”إن هناك حوالي 50 جثة في المستشفى نتيجة للفيضانات و الانهيارات الأرضية”. وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو أن المياه بدأت تغمر تسع قرى في جايابورا بعد هطول أمطار غزيرة، وأن المياه غمرت أكثر من 150 منزلاً في منطقة سينتاني.

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