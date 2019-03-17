شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القوات الإسرائيلية تعتقل أمين سر حركة فتح في مدينة القدس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:51 صباحًا, 17 مارس 2019 م المناطق _ القدس المحتلة اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أمين سر حركة فتح شادي المطور من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في القدس ، أن مخابرات الاحتلال اعتقلت المطور، عقب دهم منزله، وحولته إلى أحد مراكزها، للتحقيق معه.

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