شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يصفي قياديين حوثيين في مران والان نبدء بالتفاصيل

قُتل قياديان ميدانيان من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في معارك مع الجيش اليمني، في جبهة مران غربي محافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن القياديين الحوثيين وهما صالح الخوزري، وحسين خلوفة لقيا مصرعهما خلال المواجهات التي دارت أمس السبت في جبهة مران، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية.

وكان الخوزري وخلوفة يقودان مجاميع من الميليشيا في تلك المواجهات، عندما قُتلا مع عدد آخر من المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران.