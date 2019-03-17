

أغلقت السلطات النيوزلندية، الأحد، مطار ديندن بسبب تقارير عن وجود "عبوة مشبوهة". الخليج 365/ بغدادأغلقت السلطات النيوزلندية، الأحد، مطار ديندن بسبب تقارير عن وجود "عبوة مشبوهة". وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن السلطات في نيوزيلندا تغلق مطار دنيدن بعد تقارير عن وجود "عبوة مشبوهة". يشار إلى أن السلطات النيوزلندية أغلقت، أمس السبت، مستشفى في هوكيز باي بسبب تهديد أمني.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطار في نيوزلندا بعد تقارير عن وجود "عبوة مشبوهة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.