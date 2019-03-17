الشرطة النيوزيلندية: إغلاق مطار دانيدن بعد بلاغ عن عبوة مريبة في المهبط

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مطار مدينة دانيدن
أغلقت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأحد، مطار مدينة دانيدن بمنطقة أوتاجو الجنوبية عقب بلاغ بوجود عبوة مريبة في المطار.
وقالت الشرطة، في بيان، إنه تم نشر فرق متخصصة على الفور لتحديد طبيعة العبوة.
وشهدت نيوزيلندا عملا إرهابيا مروعا، الجمعة، بعد أن أطلق إرهابي أسترالي النار على المصلين في مسجدين في مدينة كرايستشيرش عقب أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا.
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