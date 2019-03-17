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42 قتيلاً على الأقلّ جراء فيضانات في بابوا في إندونيسيا

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أطفال إندونيسيون على لوح خشبي في ماكاسار في إندونيسيا بعد فيضانات في 24 يناير 2019

قُتل 42 شخصاً على الأقلّ جرّاء فيضانات في إقليم بابوا في شرق إندونيسيا، بحسب ما أكّد مسؤول الأحد.

كما تسبّبت أمطار غزيرة في منطقة سينتاني القريبة من جايابورا، عاصمة الإقليم، في إصابة 21 شخصاً بجروح.
وقال سوتوبو بوروو نوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن عشرات المنازل تضررت بسبب الفيضانات.
وأضاف "من المرجح أن يزداد عدد الضحايا وتأثير الكارثة، في وقت لا تزال فرق البحث والإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق متضررة أخرى".
وقد تراجعت الفيضانات، غير أن المسؤولين ما زالوا يحاولون إجلاء الناس.
في كانون الثاني/يناير، أدت فيضانات وانزلاقات للتربة في إندونيسيا إلى مقتل 70 شخصاً على الأقلّ، على أثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافاً على مغادرة بيوتهم.

 

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