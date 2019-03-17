الان تتابع “التحالف”: 31 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على ارتكاب 31 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة، خلال 24 ساعة، بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وصواريخ الكاتيوشا.

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