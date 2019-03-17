الان تتابع الحوثيون يعترفون بعمليات إرهابية في البحر الأحمر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الحديدة (اليمن)- الخليج 365:
اعترفت المليشيا الحوثية في اليمن بمسؤوليتها عن تنفيذ عمليات إرهابية في البحر الأحمر، متحدية التحذيرات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأكد المتحدث باسم قوات المليشيات الحوثية المدعو يحيى سريع أمس السبت، أن القوات البحرية التابعة للميليشيا، نفذت 19 عملية في الأعوام الـ 4 الماضية، في البحر الأحمر، وفق ما نقل موقع “نيوزيمن” الإلكتروني، اليوم الأحد.
وكان تقرير دولي أكد ازدياد التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر، مشيراً لامتلاك الميليشيا صواريخ مضادة للسفن، وألغاماً بحرية، ومراكب متفجرة ذاتية التوجيه.
وذكر خبراء لجنة العقوبات على اليمن، في تقريرهم السنوي المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أن الخطر المحدق بالنقل البحري التجاري في البحر الأحمر زاد بشكل كبير في 2018، رغم أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان عليه في 2017.
وأشار تقرير الخبراء إلى استهداف مليشيات الحوثي ناقلات النفط، وسفن تحالف دعم الشرعية، وسفن الإغاثة الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعترفون بعمليات إرهابية في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.