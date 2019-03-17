مقتل وإصابة جنود إسرائيلين في هجوم بمستوطنة اريئيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قتل جنديين إسرائيليين، وأصيب آخرون، اليوم، بمستوطنة اريئيل، بعد عملية طعن وإطلاق نار نفذها شاب فلسطيني.

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وأفاد تقرير إخباري إسرائيلي بإصابة ثلاثة أشخاص جراء إطلاق النار عليهم في الضفة الغربية. ووفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” فإن حالة أحد المصابين حرجة، بينما الآخران في حالة خطيرة.

وكان شاب فلسطيني طعن جنديا إسرائيليا في مستوطنة اريئيل، واستولى على سلاحه، وأطلق النار على مجموعة من الجنود، ولاذ بالفرار.

فيما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في الضفة الغربية، بحثا عن منفذ الهجوم.