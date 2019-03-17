الان تتابع محكمة إسرائيلية تقرر تمديد إغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قررت محكمة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تمديد إغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، بعد أن قرر نشطاء فلسطينيون إعادة فته أمام المصلين.
وأغلقت سلطات الاحتلال، باب الرحمة، في عام 2003، بأمر قضائي، بسبب استخدامه من قبل “لجنة التراث” التي اتهمها الاحتلال بالتبعية لحركة حماس.
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