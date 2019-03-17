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الفلبين تعلن انسحابها من الجنائية الدولية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Xinhua الرئيس الفليبيني رودريغو دوتيرتيالفلبين تعلن انسحابها من الجنائية الدولية

من المقرر أن تنسحب الفلبين رسميا اليوم الأحد من المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في العنف المرتكب في إطار حملة القمع الشرسة ضد مهربي المخدرات في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتّحدة إري كانيكو لوكالة فرانس برس إن "الأمين العام أبلغ كل الدول المعنية بأن الانسحاب سيصبح ساري المفعول للفلبين اعتبارا من 17 مارس".

وفي شباط 2018 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي فتح "بحث أوّلي"، وهي مرحلة تسبق فتح التحقيق، في الحملة على المخدّرات التي يقودها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، والتي تمّ بموجبها إعدام آلاف المهرّبين ومتعاطي المخدّرات المفترضين دون محاكمات.

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ويدافع دوتيرتي الذي يتمتع بشعبية عالية في بلاده بشدة عن حربه على المخدّرات ويصفها بمعركة تحقيق الأمان للسكّان البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

واعتبر دوتيرتي أن انسحاب بلاده من الجنائية الدولية قد يكون بداية لنهاية هذه المحكمة، في حين يرى خبراء أنّ هذا الانسحاب لا يمنع التحقيق في حالات القتل التي تثير قلق الأسرة الدولية.

المصدر: أ ف ب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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