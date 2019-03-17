حصيلة اعتداء نيوزيلندا ترتفع إلى 50 قتيلا

اسماء السيد - ويلينغتون: ارتفعت حصيلة الإعتداء الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الجمعة الى 50 قتيلا، بحسب ما أعلنت الشرطة الاحد.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 49 شخصا في الاعتداء، وقال مسؤول أمني انه لدى نقل الجثث خارج المسجدين تبين أن هناك قتيلا إضافيا.

إلى ذلك، قالت الشرطة النيوزيلنديّة الأحد إنّ اثنين من الذين اعتُقلوا على خلفيّة الاعتداء الذي أسفر عن 50 قتيلاً في مسجدين بنيوزيلندا الجمعة لا علاقة لهما بالمجزرة التي نفّذها يميني متطرّف يُدعى برينتون تارنت (28 عاماً).

وأوضح متحدّث باسم الشرطة أنّ القوى الأمنيّة اعتقلت هذين الشخصين وفي حوزتهما أسلحة، ولكن لا علاقة مباشرة لهما بالاعتداء.

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وتابع المتحدّث "في هذه المرحلة، وُجّه الاتّهام إلى شخص واحد على علاقة" بالاعتداء.

ومثُل تارنت السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل غداة تنفيذه المجزرة.

وأشار تارنت بأصابعه بعلامة "تمام" في شكلٍ مقلوب، وهي إشارة تستخدمها جماعات المتطرّفين البيض حول العالم.