"بدون رسوم".. التعليم تعلن موعد تسليم شريحة "التابلت" للطلاب

كتبت - ياسمين محمد:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، والذي سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسي، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوي الرقمي على بنك المعرفة المصري وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.
وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة؛ وأن الوزارة نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس...
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