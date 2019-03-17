طالب عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وزير الزراعة حسن اللقيس، بـ"النظر بأوضاع مزارعي البطاطا في عكار، والعمل على حماية منتوجاتهم من المضاربات داخل السوق المحلي، وذلك لأن الوضع لم يعد يحتمل، وعلينا جميعنا الوقوف إلى جانب مزارعينا ودعم منتجاتهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد البعريني طالب وزير الزراعة بالنظر بأوضاع مزارعي البطاطا بعكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.