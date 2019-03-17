كنعان: لإخراج أي عمل إصلاحي من الإطار السياسي وعدم استغلال المواقف المذهبية للعرقلة

شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على أنّ "المطلوب إخراج أي عمل إصلاحي من الإطار السياسي"، لافتًا إلى أنّ "العبرة من "الإبراء المستحيل" وغيره وقف التجاوزات واستعادة الضوابط في المالية العامة لمصلحة لبنان".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "المواقف المذهبية والحزبية الّتي ترتفع من وقت إلى آخر في إطار عمليات الإصلاح ومكافحة الفساد، يحب استعادتها إلى الخلفية الوطنية وعدم استغلالها للعرقلة".