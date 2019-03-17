شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على أنّ "المطلوب إخراج أي عمل إصلاحي من الإطار السياسي"، لافتًا إلى أنّ "العبرة من "الإبراء المستحيل" وغيره وقف التجاوزات واستعادة الضوابط في المالية العامة لمصلحة لبنان".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "المواقف المذهبية والحزبية الّتي ترتفع من وقت إلى آخر في إطار عمليات الإصلاح ومكافحة الفساد، يحب استعادتها إلى الخلفية الوطنية وعدم استغلالها للعرقلة".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: لإخراج أي عمل إصلاحي من الإطار السياسي وعدم استغلال المواقف المذهبية للعرقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.