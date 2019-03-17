محكمة إيرانية تسجن جنديا سابقا في البحرية الاميركية 10 سنوات بتهمة إهانة خامنئي

أكد محامي عائلة الجندي السابق في البحرية الأميركية مايكل وايت أن محكمة إيرانية قضت على موكله بالسجن عشرة أعوام، بعد اعتقاله في تموز الماضي، مشيراً إلى أن "وايت أدين بتهمتي إهانة الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، ونشر صورة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في جلستين منفصلتين في السادس والتاسع من آذار".

ولفت إلى أن "الأسس التي استندت إليها التهمة الأولى ليست واضحة، أما التهمة الثانية فقد وجهت له على ما يبدو بعدما نشر صورة له وهو جالس بجوار امرأة إيرانية"، مشيراً إلى أن "العائلة لا تزال تحاول بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية تحديد ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء التهمتين أو أنهما نتيجة مقاضاة جنائية"، مضيفا: "أن الأمر يتسم بالغموض".