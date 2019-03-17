معوض: المطلوب من أبي نصر الاعتذار عما صدر منه وأساء إلى كل الموارنة وتاريخهم

لفت رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، إلى أنّ "بعد تهنئة رئيس الرابطة المارونية نعمة الله أبي نصر، فإنّ المطلوب اليوم أن يبادر إلى الاعتذار عمّا صدر منه وأساء إلى كلّ الموارنة وتاريخهم، من يوحنا مارون مرورًا بيوسف بيك كرم وجواد بولس وليس انتهاءً ببشير الجميل ورينه معوض وغيرهم من الموارنة، الّذين لولاهم لما كان لبنان ولا كسروان وجبيل".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المطلوب اليوم من الرابطة الجديدة تقديم نموذج جامع من العمل تحت سقف بكركي لكلّ الموارنة لمصلحة لبنان، وغير مبني على عصبيات مناطقية بغيضة".
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