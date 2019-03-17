الطبش: الأسد لا يريد عودة النازحين ولن نقبل أن تكون عودتهم مشروطة بالتطبيع مع سوريا

شدّدت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي، على أنّ "ما يعانيه لبنان على المستويات كافّة جراء وجود النازحين السوريين، يتطلّب دعمًا دوليًّا كبيرًا، بخاصّة بعدما رأينا أنّ المحاولات المحلية لحلّ المعضلة مع النظراء باءت بالفشل".

وبيّنت في تصريح تلفزيوني، أنّ "الرئيس السوري بشار الأسد لا يريد عودة النازحين لمعطيات عدّة، منها ديمغرافية، وأكثرية النازحين هم من المتضرّرين من النظام السوري"، مؤكّدةً أنّ "لا تطبيع مع سوريا، والعلاقات الطبيعية تكون مع الشعب السوري". كما جزمت "أنّنا لن نقبل أن تكون عودة النازحين مشروطة بالتطبيع مع سوريا".