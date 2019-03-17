أبو فاعور: معلومات عن إعدام نازحين عادوا من لبنان إلى سوريا

اعتبر وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في حديث تلفزيوني، أن كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن أن أموال مؤتمر بروكسل 3 هي لتوطين النازحين السوريين تخوين مرفوض، مؤكداً الجميع يريد عودة النازحين إلى بلادهم وأولهم رئيس الحكومة سعد الحريري.
ورأى أبو فاعور أنه من الضروري السؤال عما إذا كان النظام السوري يريد عودة النازحين، معتبراً أن الرهان على هذا النظام وهم، سائلاً: "هل تملك الدولة اللبنانية معطيات عم حصل مع بعض النازحين الذين عادوا من لبنان؟"، كاشفاً عن معلومات عن إعدام نازحين عادوا إلى سوريا بموجب بعض المبادرات اللبنانية.
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