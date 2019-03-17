الكرملين: لا نستبعد لقاء بوتين مع مرشح البرلمان الأوروبي تييري مارياني

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، "أنّه لا يستبعد لقاء بوتين مع وزير النقل الفرنسي السابق مرشح البرلمان الأوروبي تييري مارياني، الّذي يزور شبه جزيرة القرم".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "الكرملين يعتبر يوم انضمام شبه جزيرة القرم حدث تاريخي مهمّ، ولا شكّ في أن يشارك بوتين في الاحتفالات". وعمّا إذا كان بوتين يعتزم زيارة شبه جزيرة القرم في ذكرى انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا، أوضح بيسكوف أنّه "إذا تمّ اتخاذ هذا القرار، فسيجري الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب".
وكان قد أعرب مارياني، في وقت سابق، عن أمله في أن يتمكّن من لقاء بوتين.
يُذكر أنّ روسيا قامت بضم القرم عام 2014، على خلفية موجة من الاضطرابات وأعمال العنف في أوكرانيا، وبعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي على طلب بوتين استخدام القوات الروسية في أوكرانيا، وإجراء استفتاء تقرير المصير في شبه الجزيرة.
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