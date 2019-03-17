قالن: الإرهاب المسيحي مصطلح خاطئ مثل الإرهاب الإسلامي

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أنّ "تعبير الإرهاب الإسلامي خاطئ بقدر خطأ استخدام تعبير الإرهاب المسيحي"، مشيراً إلى "مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، والتي راح ضحيتها 50 قتيلا أثناء صلاة الجمعة". وأشار قالن إلى أنّه "من الخطأ التلفظ بعبارة "الإرهاب الإسلامي"، مبينا أنّ "أصل الخطأ هو تعميم الجرم على أتباع دين مرتكب الجريمة"، قائلا: "من الخطأ وصم الإسلام بالإرهاب إذا ارتكب شخص يدعي أنه مسلم فعلا إرهابيا، وكذلك من الخطأ وصف المسيحية أو اليهودية بالإرهاب إذا ارتكب شخص مسيحي أو يهودي عملا إرهابيا".

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