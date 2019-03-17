كشف الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، في سياق إفادته للشرطة الإسرائيلية، في إطار ملف يُعرف بـ"الملف 3000"، أنّ "مسؤول ألماني أبلغه أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر".
وأوضح جلعاد "أنّه كان قد أبدى تحفّظه أمام الألمان، حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل".
وتُشتبه الشرطة الإسرائيلية في حصول مقربين من نتانياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة "تيسين كروب" الألمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي سابق: نتانياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.