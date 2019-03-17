مسؤول إسرائيلي سابق: نتانياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر

كشف الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، في سياق إفادته للشرطة الإسرائيلية، في إطار ملف يُعرف بـ"الملف 3000"، أنّ "مسؤول ألماني أبلغه أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر".

وأوضح جلعاد "أنّه كان قد أبدى تحفّظه أمام الألمان، حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل".

وتُشتبه الشرطة الإسرائيلية في حصول مقربين من نتانياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة "تيسين كروب" الألمانية.