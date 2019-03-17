رئيس القرم دعا إلى عدم الاكتراث بالعقوبات الأميركية الجديدة

أعلن رئيس القرم سيرغي أكسينوف، أنّ "العقوبات الّتي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى بسبب حادثة مضيق كيرتش، هي حلّ غير منطقي".

ولفت خلال مؤتمر صحافي، إلى "أنّني شخصيًّا لم أعد أهتم بهذا الأمر، وأوصي الآخرين بعدم الاكتراث للقرارات غير المنطقية الّتي تتّخذها قيادات بعض الدول، وبخاصة الولايات المتحدة".

وكانت قد أفادت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق يوم أمس الجمعة، بأنّ "الولايات المتحدة قد أدرجت ثماني شركات روسية في قائمة العقوبات، بما في ذلك شركات في شبه جزيرة القرم".