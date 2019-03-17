ظريف: ايران تتطلع دوما لمساعدة افغانستان حكومة وشعبا

اكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية تتطلع دوما الى مساعدة افغانستان وحكومة وشعبا، وترى ان الشعب الافغاني هو من يقرر شؤون بلاده".

ولفت خلال استقبال الممثل الخاص للرئيس الافغاني في شؤون السلام، محمد عمر داود زي إلى أن "اللقاء على اهمية السلام والاستقرار في افغانستان"، مضيفا: "نحن نعتقد بان صاحب القرار النهائي في جميع الامور هو الشعب الافغاني، ومن هذا المنطلق فان الحكومة الأفغانية هي ممثل شعب هذا البلد، وإيران ايضا تتطلع دوما لمساعدة افغانستان حكومة وشعبا".