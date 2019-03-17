اكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية تتطلع دوما الى مساعدة افغانستان وحكومة وشعبا، وترى ان الشعب الافغاني هو من يقرر شؤون بلاده".
ولفت خلال استقبال الممثل الخاص للرئيس الافغاني في شؤون السلام، محمد عمر داود زي إلى أن "اللقاء على اهمية السلام والاستقرار في افغانستان"، مضيفا: "نحن نعتقد بان صاحب القرار النهائي في جميع الامور هو الشعب الافغاني، ومن هذا المنطلق فان الحكومة الأفغانية هي ممثل شعب هذا البلد، وإيران ايضا تتطلع دوما لمساعدة افغانستان حكومة وشعبا".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: ايران تتطلع دوما لمساعدة افغانستان حكومة وشعبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.