رئيس وزراء موريتاني سابق أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة بحزيران

أعلن رئيس الوزراء الموريتاني السابق سيدي محمد ولد بوبكر، "ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في حزيران المقبل، بصفته مرشّحًا مستقلًّا"، وذلك على الرغم من حصوله على دعم حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية- تواصل" الإسلامي.
وسيواجه ولد بوبكر البالغ 61 عامًا في الاستحقاق الرئاسي الّذي لم يتمّ إعلان موعده المحدّد، حليف رئيس موريتانيا الحالي محمد ولد عبد العزيز الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد، الملقّب بـ"ولد الغزواني"، الّذي استقال من منصبه كوزير للدفاع وأعلن مطلع آذار الحالي ترشّحه للرئاسة.
ولا يحق للرئيس ولد عبد العزيز الترشّح لولاية جديدة إذ إنّ الدستور يحدّد ولايتين كحدّ أقصى للبقاء في سدّة الرئاسة.
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