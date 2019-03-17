أكد المستشار الاعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "المعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل عن صحة الرئيس عون لا اساس لها"، مشيراً إلى "اننا نستعد الاسبوع المقبل لزيارة رسمية الى موسكو ومن ثم الى القمة العربية في تونس ، وفي وقت لاحق سنلبي دعوة رسمية لزيارة الصين".

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كانت هذه تفاصيل خبر شلالا: المعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل عن صحة الرئيس عون لا اساس لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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