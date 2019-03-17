أبرز التصريحات في 24 ساعة: ارتفاع عدد شهداء هجوم نيوزيلندا إلى 50

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلنت الشرطة النيوزيلندية، أن عدد شهداء الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، ارتفع إلى 50 شهيدًا، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من قيادات الحزب الجمهوري أن يصوت مشرّعو الحزب في مجلس النواب لصالح نشر التقرير الخاص بنتائج تحقيق مولر في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، واتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مليشيات الحوثي الانقلابية بفرض حرب على الشعب اليمني خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران.

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