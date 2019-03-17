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عملية نوعية تسفر عن مصرع 25 من مليشيا الحوثي غربي تعز

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قُتل وجُرح العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، خلال عملية عسكرية للجيش اليمني غربي تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري إن وحدات من ألوية العمالقة وقوات اللواء 20 مسنودة، من قوات التحالف العربي نفذت عملية تطهير لوادي المقصب وجبل المثهبة والتباب الحمر، من جيوب المليشيا الحوثية.

وأسفرت العملية وفقًا للمصدر عن مصرع 25 من

المليشيا بينهم ثلاثة من قيادات لا تزال جثثهم ملقاة في مواقع المواجهات، فيما لاذ الباقون بالفرار.

من جهة أخرى، أفشلت قوات المقاومة المشتركة، السبت، محاولة تسلل لعناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى مواقعها، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

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وقالت مصادر في القوات المشتركة، إن ميليشيات الحوثي دفعت خلال الساعات الماضية بالعشرات من عناصرها، لمحاولة التسلل من محيط سوق الحلقة و دوار يمن موبايل، صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التصدي لهذه المحاولات، و إلحاق خسائر في صفوف المتمردين.

ومنذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في السويد، تستمر ميليشيات الحوثي الإيرانية في خرقها والمماطلة في تنفيذها، مما يعقد الأزمة في البلاد، التي يدفع المدنيون ثمنها

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